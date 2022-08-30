МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Валюта РФ повысилась во вторник: доллар опустился до 59,94 рубля, евро – до 60 рублей, следует из данных Московской биржи. Акции "Газпрома" превысили 200 рублей впервые с 8 июля

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 46 копеек — до 59,94 рубля, евро — на 43 копейки, до 60 рублей ровно.