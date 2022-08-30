2022-08-30T19:12:41+03:00
2022-08-30T19:12:41+03:00
2022-08-30T19:12:41+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220830/837938246.html
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 59,94 рубля
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Валюта РФ повысилась во вторник: доллар опустился до 59,94 рубля, евро – до 60 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к... ПРАЙМ, 30.08.2022
валюта, рынки, новости, биржи, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Валюта РФ повысилась во вторник: доллар опустился до 59,94 рубля, евро – до 60 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 46 копеек — до 59,94 рубля, евро — на 43 копейки, до 60 рублей ровно.