Набиуллина объяснила, почему плавающий курс рубля лучше фиксированного
Набиуллина заявила о замедлении роста цен в России благодаря плавающему курсу рубля
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ исходит из того, что плавающий курс рубля лучше фиксированного, рост цен в стране остановился во многом благодаря плавающему курсу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Мы исходим из того, что плавающий курс лучше фиксированного. Хотя вы видите, дискуссии идут на эту тему. Еще раз повторю аргументы. На мой взгляд, они очень важны. Плавающий курс — это возможность проводить самостоятельную, независимую денежно-кредитную политику. Потому что, что такое фиксированный курс — это курс, который зависим от экономической политики, от устойчивости инфляции, от процентных ставок той страны, которая эмитирует валюту, к которой может быть привязан рубль как национальная валюта", — сказала Набиуллина.
"Мы, кстати, в последнее время видим ускорение инфляции в этих странах, странах-эмитентах резервных валют. А у нас рост цен остановился, тоже во многом благодаря плавающему курсу", — добавила она.
https://1prime.ru/Forex/20220916/838142209.html
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