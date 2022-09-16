МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ исходит из того, что плавающий курс рубля лучше фиксированного, рост цен в стране остановился во многом благодаря плавающему курсу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Набиуллина: свободная конвертация инвалют в рубли будет доступна в России

"Мы исходим из того, что плавающий курс лучше фиксированного. Хотя вы видите, дискуссии идут на эту тему. Еще раз повторю аргументы. На мой взгляд, они очень важны. Плавающий курс — это возможность проводить самостоятельную, независимую денежно-кредитную политику. Потому что, что такое фиксированный курс — это курс, который зависим от экономической политики, от устойчивости инфляции, от процентных ставок той страны, которая эмитирует валюту, к которой может быть привязан рубль как национальная валюта", — сказала Набиуллина.

"Мы, кстати, в последнее время видим ускорение инфляции в этих странах, странах-эмитентах резервных валют. А у нас рост цен остановился, тоже во многом благодаря плавающему курсу", — добавила она.