2023-01-25T19:21:59+03:00
2023-01-25T19:21:59+03:00
2023-01-25T19:21:59+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230125/839588191.html
Доллар и юань выросли к рублю
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Валюта РФ ослабла в среду: доллар и юань закрыли торги на отметках 69,31 рубля и 10,22 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 25.01.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, юань, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ ослабла в среду: доллар и юань закрыли торги на отметках 69,31 рубля и 10,22 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 31 копейку, до 69,31 рубля, юаня — на 8 копеек, до 10,22 рубля, евро — на 25 копеек, до 75,42 рубля.