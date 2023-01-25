МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ ослабла в среду: доллар и юань закрыли торги на отметках 69,31 рубля и 10,22 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Доллар и юань выросли к рублю во вторник

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 31 копейку, до 69,31 рубля, юаня — на 8 копеек, до 10,22 рубля, евро — на 25 копеек, до 75,42 рубля.