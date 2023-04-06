МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Рубль в четверг ослаб к доллару, юаню и евро: американская валюта завершила торги на уровне 81,38 рубля, европейская – на уровне 89,15 рубля, китайская – 11,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль обновил годовые минимумы и пытается стабилизироваться

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,54 рубля, до 81,38 рубля, юаня – на 22 копейки, до 11,8 рубля, евро – на 1,86 рубля, до 89,15 рубля.