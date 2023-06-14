МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 85 рублей, впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных торговой площадки. США признали, что санкции привели мир к дедолларизации

К 9.50 мск курс доллара повышается на 73 копейки, до 85,03 рубля.

Курс юаня в это же время растет на 11 копеек, до 11,84 рубля, курс евро — на 76 копеек, до 91,70 рубля.