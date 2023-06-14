2023-06-14T09:52:00+03:00
2023-06-14T09:54:57+03:00
2023-06-14T09:52:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230614/840820715.html
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 85 рублей
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 85 рублей, впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных торговой площадки. К 9.50 мск курс доллара повышается на 73... ПРАЙМ, 14.06.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс доллара, курс рубля
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/06/836390697.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/06/836390697.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/06/836390696.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/06/836390696.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/06/836390684.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/06/836390684.jpg
https://1prime.ru/world/20230613/840816862.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 85 рублей, впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных торговой площадки.
К 9.50 мск курс доллара повышается на 73 копейки, до 85,03 рубля.
Курс юаня в это же время растет на 11 копеек, до 11,84 рубля, курс евро — на 76 копеек, до 91,70 рубля.