МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды немного понижается к доллару и юаню и не меняется к евро: американская валюта торгуется по 84,56 рубля, европейская по 91,35 рубля, а китайская по 11,76 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск растет на 39 копеек, до 84,56 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,76 рубля, курс евро не меняется относительно вчерашнего закрытия, оставаясь на отметке 91,35 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230615/840830926.html
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