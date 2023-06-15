МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды немного понижается к доллару и юаню и не меняется к евро: американская валюта торгуется по 84,56 рубля, европейская по 91,35 рубля, а китайская по 11,76 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик назвал условие, которое повернет вспять обвал рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск растет на 39 копеек, до 84,56 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,76 рубля, курс евро не меняется относительно вчерашнего закрытия, оставаясь на отметке 91,35 рубля.