Курс рубля на Мосбирже в четверг днем растет к доллару, теряет к евро и стабилен к юаню
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг днем растет против доллара, теряет к евро и стабильна к юаню, отыгрывая соответствующую курсовую динамику форекса, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.02 мск снижался на 13 копеек, до 83,85 рубля, евро прибавлял 17 копеек, до 92,17 рубля, юаня — почти не менялся около 11,64 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Объем торгов юанями при этом составлял 83,8 миллиарда рублей против 24,3 миллиарда по евро и 90,3 миллиарда по доллару.
Доллар при этом снижался к рублю на 0,1%, юань – почти не менялся, евро – рос на 0,2%.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Курс российской валюты в четверг ищет баланс между различными факторами: ростом налоговых продаж валюты экспортерами и сохранением спроса на валюту в условиях восстановившегося импорта. Неуверенная динамика рынка нефти напоминает о давлении на экспортные поступления.
В итоге участникам рынка остается отыгрывать курсовые колебания форекса: рубль растет к доллару, стабилен к юаню и теряет к евро на фоне попыток роста европейской валюты в район 1,1 доллара.
"Локально рубль опирается на приближение пика налогового периода июня. Экспортеры реализуют часть валютной выручки для погашения налоговых обязательств", — комментирует София Кирсанова из УК "Первая".
В то же время стоимость нефти к 16.02 мск падала на 2,5%, до 75,2 доллара за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Поддержку рублю продолжает оказывать приближение пика налоговых платежей, который приходится на ближайшие понедельник и среду, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Этот фактор стал играть большую роль в динамике курсов валют после февраля 2022 года, когда на российском валютном рынке остались в основном импортеры и экспортеры, совершающие сделки исходя из своих текущих потребностей в иностранной валюте или рублях", — добавляет он.
Однако, учитывая возможное снижение цен на нефть и другое сырье, вследствие продолжения ужесточения монетарных политик мировыми ЦБ, профицит торгового баланса и баланса услуг РФ может продолжить сокращаться, что окажет давление на рубль в среднесрочной перспективе, предупреждает Кирсанова из УК "Первая".
Ориентиры для курсов на завершение текущих торгов: 82,65–84,3 рубля за доллар, 90,4–93,3 рубля за евро и 11,5–11,9 рубля за юань, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
https://1prime.ru/Forex/20230622/840902530.html