МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг днем растет против доллара, теряет к евро и стабильна к юаню, отыгрывая соответствующую курсовую динамику форекса, следует из данных торгов. Госдума расширила доступ для иностранцев к биржевым торгам валютой

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.02 мск снижался на 13 копеек, до 83,85 рубля, евро прибавлял 17 копеек, до 92,17 рубля, юаня — почти не менялся около 11,64 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 83,8 миллиарда рублей против 24,3 миллиарда по евро и 90,3 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,1%, юань – почти не менялся, евро – рос на 0,2%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты в четверг ищет баланс между различными факторами: ростом налоговых продаж валюты экспортерами и сохранением спроса на валюту в условиях восстановившегося импорта. Неуверенная динамика рынка нефти напоминает о давлении на экспортные поступления. Глава ВТБ оценил, насколько опасно хранить сбережения в западных валютах

В итоге участникам рынка остается отыгрывать курсовые колебания форекса: рубль растет к доллару, стабилен к юаню и теряет к евро на фоне попыток роста европейской валюты в район 1,1 доллара.

"Локально рубль опирается на приближение пика налогового периода июня. Экспортеры реализуют часть валютной выручки для погашения налоговых обязательств", — комментирует София Кирсанова из УК "Первая".

В то же время стоимость нефти к 16.02 мск падала на 2,5%, до 75,2 доллара за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю продолжает оказывать приближение пика налоговых платежей, который приходится на ближайшие понедельник и среду, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Этот фактор стал играть большую роль в динамике курсов валют после февраля 2022 года, когда на российском валютном рынке остались в основном импортеры и экспортеры, совершающие сделки исходя из своих текущих потребностей в иностранной валюте или рублях", — добавляет он.

Однако, учитывая возможное снижение цен на нефть и другое сырье, вследствие продолжения ужесточения монетарных политик мировыми ЦБ, профицит торгового баланса и баланса услуг РФ может продолжить сокращаться, что окажет давление на рубль в среднесрочной перспективе, предупреждает Кирсанова из УК "Первая".

Ориентиры для курсов на завершение текущих торгов: 82,65–84,3 рубля за доллар, 90,4–93,3 рубля за евро и 11,5–11,9 рубля за юань, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.