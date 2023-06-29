МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 87,57 рубля и 12,06 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Доллар на Мосбирже завершил торги ростом

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,2 рубля, до 87,57 рубля, юаня — на 16 копеек, до 12,06 рубля, евро — на 80 копеек, до 95,1 рубля.