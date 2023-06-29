Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 87,57 рублей, юань - до 12,06 рублей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 87,57 рубля и 12,06 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,2 рубля, до 87,57 рубля, юаня — на 16 копеек, до 12,06 рубля, евро — на 80 копеек, до 95,1 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230629/840956901.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.