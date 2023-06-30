МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам слабо меняется в пятницу утром, рынки ожидают публикацию макростатистики по еврозоне и США, следует из данных торгов. Российские резиденты смогут продавать валюту банкам не по курсу ЦБ

По состоянию на 7.52 мск курс евро к доллару растет до 1,0869 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0864 доллара. Курс доллара к иене снижается до 144,7 иены со 144,77 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,04%, до 103,3 пункта.

С начала месяца стоимость евро к доллару выросла на 1,7%, индекс доллара сократился на 1%, а вот к иене доллар подорожал на 3,9%. За второй квартал курс евро к доллару поднялся незначительно — на 0,3%, индекс увеличился на 0,8%, при этом стоимость доллара к иене подскочила на 9%.

Позднее в ходе торгов будет опубликована макростатистика, которая может отразиться на стоимости доллара и евро. Так, станут известны окончательные данные по ВВП Великобритании в первом квартале. Затем будет опубликована статистика по безработице в Германии и еврозоне, а также по инфляции в зоне евро.

По США будут обнародованы данные о доходах и расходах населения в мае, а затем — окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index).