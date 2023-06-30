МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару после выхода ряда макроэкономических данных по Германии и еврозоне, следует из данных торгов. Мировые цены на нефть растут в ожидании новостей из США

По состоянию на 13.30 мск курс евро к доллару снижается до 1,0842 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0864 доллара. Курс доллара к иене опускается до 144,74 иены со 144,77 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,11%, до 103,45 пункта.

Так, безработица в Германии в июне поднялась до 5,7% с 5,6% в мае. Аналитики ожидали сохранения показателя на майской отметке в 5,6%.

Ранее были также опубликованы данные по годовой инфляции в еврозоне, которая по предварительной оценке, по итогам июня замедлилась до 5,5% с 6,1% месяцем ранее. Аналитики ожидали замедления показателя до 5,6%.

Кроме того, безработица в еврозоне в мае не изменилась по отношению к апрелю и осталась на уровне 6,5%.