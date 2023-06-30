МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже. Курс доллара поднялся выше 89 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро расчетами "завтра" на 15.40 по московскому времени рос на 2 рубля, до 97,1 рубля. Курс юаня повышался на 20 копеек, до 12,26 рубля.

Доллар во время торгов пробивал отметку в 89 рублей — впервые с марта 2022 года.

Как полагают опрошенные РИА Новости аналитики, американская валюта может торговаться и выше уровня в 90 рублей, но потом откатится до 80-85 рублей в третьем квартале.

Причиной ослабления рубля, по мнению экспертов, стал "набег" россиян на валюту из-за летних отпусков.