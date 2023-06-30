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2023
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Курс евро поднялся выше 97 рублей впервые с марта 2022 года
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. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже. Курс евро расчетами "завтра" на 15.40 по... ПРАЙМ, 30.06.2023
новости, валюта, рынки, экономика, валюта, рубль, евро, рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.
Курс евро расчетами "завтра" на 15.40 по московскому времени рос на 2 рубля, до 97,1 рубля. Курс юаня повышался на 20 копеек, до 12,26 рубля.
Доллар во время торгов пробивал отметку в 89 рублей — впервые с марта 2022 года.
Как полагают опрошенные РИА Новости аналитики, американская валюта может торговаться и выше уровня в 90 рублей, но потом откатится до 80-85 рублей в третьем квартале.
Причиной ослабления рубля, по мнению экспертов, стал "набег" россиян на валюту из-за летних отпусков.