МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу днем существенно падает третий день подряд, обновляя минимумы более чем за год к основным валютам, торгующимся на Московской бирже, следует из данных торгов. Финансовый аналитик объяснил, почему ЦБ вновь продает юани по "свопу"

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск рос на 1,73 рубля, до 89,30 рубля, евро — на 2,04 рубля, до 97,14 рубля, юаня – на 21 копейку, до 12,27 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар при этом рос к рублю на 2%, юань — на 1,8%, евро — на 2,3%.

Объем торгов юанями при этом составлял 113,3 миллиарда рублей против 34,5 миллиарда по евро и 90,6 миллиарда по доллару.

Доллар и евро в пятницу обновили максимумы с марта 2022 года, юань – с апреля 2022 года.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курсы рубля к основным валютам существенно падает третий день подряд, реагируя на дисбаланс спроса и предложения валюты на Московской бирже. Свой вклад вносит подросший отток капитала, а приближение выходных толкает участников рынка активно хеджировать риски, покупая валюту. Аналитики ожидают роста курса доллара выше 90 рублей

При этом неуверенная динамика рынка нефти не дает оптимизма рулевым "быкам", особенно на фоне утраты им ощутимого курсообразующего влияния на валюту РФ. Стоимость нефти к 15.42 повышается на 0,4%, до 74,8 доллара за баррель сорта Brent.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет 0,2%, до 103,2 пункта.

ИЕМ ПРОГНОЗЫ

Давление на рубль продолжает оказывать непростая ситуация с платежным балансом страны, вызванная относительно низкими мировыми ценами на углеводороды, говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"С учетом геополитического дисконта, а также сокращения российской добычи, это уменьшает экспортную выручку и соответственно – предложение валюты на продажу", — добавляет он.

Макроэкономическая статистика РФ, показывающая рост ВВП, увеличение объёмов промышленного производства и выпуска в обрабатывающей промышленности, оборота розничной торговли и роста реальных зарплат вкупе со стремительным ослаблением национальной валюты даёт ЦБ всё больше оснований для повышения ставки на 0,25 или 0,5 процентного пункта на заседании 21-го июля, рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург", говоря о факторах курсообразования рубля.

"Однако, остающиеся до ближайшего заседания три недели несомненно могут внести коррективы в действия регулятора", — добавляет он.

Ориентиры для курсов на завершение текущих торгов: 86,5–88,5 рубля за доллар, 94,5–96,5 рубля за евро и 11,9–12,3 рубля за юань, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.