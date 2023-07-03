МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника немного растет к основным торгуемым иностранным валютам: доллар торгуется по 89,24 рубля, юань по 11,32 рубля, а евро по 97,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл, "разогреет" ли следующая неделя рубль еще сильнее

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск снижается на 31 копейку, до 89,24 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,32 рубля, евро дешевеет на 45 копеек, до 97,35 рубля.