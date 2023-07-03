МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника немного растет к основным торгуемым иностранным валютам: доллар торгуется по 89,24 рубля, юань по 11,32 рубля, а евро по 97,35 рубля, следует из данных Московской биржи.

Производство новых 100-рублевых купюр на фабрике "Гознак"

Аналитик раскрыл, "разогреет" ли следующая неделя рубль еще сильнее

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск снижается на 31 копейку, до 89,24 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,32 рубля, евро дешевеет на 45 копеек, до 97,35 рубля.