Курс рубля в начале торгов незначительно повышается
Мосбиржа: курс рубля в начале торгов слегка повышается к основным валютам
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника немного растет к основным торгуемым иностранным валютам: доллар торгуется по 89,24 рубля, юань по 11,32 рубля, а евро по 97,35 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск снижается на 31 копейку, до 89,24 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,32 рубля, евро дешевеет на 45 копеек, до 97,35 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230703/840974058.html
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