МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Курс евро начал расти по отношению к доллару после выхода макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов. Германия увеличит госдолг на 16,6 миллиарда евро, пишет СМИ

По состоянию на 18.55 мск курс евро к доллару рос до 1,0923 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,091 доллара. Днем курс евро к доллару снижался до 1,0876 доллара.

При этом к 18.55 курс доллара к иене поднимался до 144,49 иены со 144,32 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) оставался неизменным на уровне 102,91 пункта.

Курс евро днем снижался по отношению к американской валюте, однако перешел к росту после того, как макроэкономическая статистика по США оказалась слабее ожиданий аналитиков. Так, индекс деловой активности в промышленности США по итогам июня неожиданно снизился — до 46% с майского уровня в 46,9%. При этом аналитики ждали роста показателя до 47%.

В остальном валюты показывают слабую динамику, фондовые биржи США закроются раньше перед выходным днем по случаю Дня независимости в США во вторник. В этот день торги будут закрыты, а в среду ожидается выход протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам июньской встречи регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых. По данным CME Group, 87,4% аналитиков закладывают повышение ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, в июле.