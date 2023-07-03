МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 88,70 рубля и 12,18 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снизился на 0,1 процента

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 85 копеек, до 88,70 рубля, юаня — на 15 копеек, до 12,18 рубля, евро — на 1,16 рубля, до 96,65 рубля.