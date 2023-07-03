Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 88,70 рубля, юань до 12,18 рубля
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 88,70 рубля и 12,18 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 85 копеек, до 88,70 рубля, юаня — на 15 копеек, до 12,18 рубля, евро — на 1,16 рубля, до 96,65 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230703/840985389.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.