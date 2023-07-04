МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Японская иена сохраняет стабильность во вторник, но остается уязвимой для дальнейшего ослабления на фоне ожидания рынками сигналов об интервенции. Австралийский доллар снизился, после того как Резервный банк Австралии принял решение оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне. В Японии отказались раскрыть сумму замороженных российских активов

Банк оставил ключевую ставку на без изменений, заявив, что ему требуется дополнительное время для оценки ранее принятых мер. Вместе с тем центральный банк предупредил, что для борьбы с инфляцией может потребоваться дальнейшее ужесточение условий финансирования.

Между тем на валютных рынках по-прежнему допускают, что японские власти проведут интервенцию для сдерживания ослабления иены.

На момент написания статьи пара доллар США/японская иена торговалась по 144,64, оставаясь недалеко от максимума 145,07, который был достигнут на прошлой неделе. Тогда же министр финансов Японии Сюнъити Судзуки выступил с предупреждением о нежелательности избыточных продаж японской валюты.

Ранее во вторник ответственный за валютную политику заместитель министра финансов Японии Масато Канда заявил, что власти страны почти каждый день тесно общаются с министром финансов США Джанет Йеллен и чиновниками других стран, обсуждая валютные курсы и финансовые рынки в целом.