МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару во вторник днем после выхода статданных по Германии, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит немного снизились в выходной день в США

По состоянию на 13.56 мск курс евро к доллару снижался до 1,0899 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0911 доллара. Курс доллара к иене опускался до 144,43 иены со 144,66 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 102,96 пункта.

Инвесторы обращают внимание на макростатистику из Германии. Так, объем экспорта в мае снизился в месячном выражении на 0,1%, а импорта — вырос на 1,7%. Аналитики ожидали роста экспорта на 0,3%, а импорта — на 3,1%.

Одним из основных событий для инвесторов на этой неделе станет публикация данных по рынку труда в США, которые могут повлиять на курс валют. Эксперты прогнозируют, что в июне безработица снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.