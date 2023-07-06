Рубль в начале торгов продолжил слабеть к доллару и юаню
Мосбиржа: курс рубля в начале торгов продолжил снижение к доллару и юаню
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубль в самом начале торгов четверга продолжил слабеть к доллару и юаню: американская валюта торгуется по 91,63 рубля, китайская – по 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск существенно ускорил рост относительно уровней открытия и повышается на 63 копейки, до 91,63 рубля, юань дорожает на 8 копеек, до 12,62 рубля, а евро — на 3 копейки, до 99,03 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230706/841014194.html
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