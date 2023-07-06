МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубль в самом начале торгов четверга продолжил слабеть к доллару и юаню: американская валюта торгуется по 91,63 рубля, китайская – по 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи.

Монеты номиналом один рубль.

Рубль продолжил сильно падать, евро вышел на 99 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск существенно ускорил рост относительно уровней открытия и повышается на 63 копейки, до 91,63 рубля, юань дорожает на 8 копеек, до 12,62 рубля, а евро — на 3 копейки, до 99,03 рубля.