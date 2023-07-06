МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубль в самом начале торгов четверга продолжил слабеть к доллару и юаню: американская валюта торгуется по 91,63 рубля, китайская – по 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль продолжил сильно падать, евро вышел на 99 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск существенно ускорил рост относительно уровней открытия и повышается на 63 копейки, до 91,63 рубля, юань дорожает на 8 копеек, до 12,62 рубля, а евро — на 3 копейки, до 99,03 рубля.