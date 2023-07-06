МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс евро в самом начале торгов четверга поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. Рубль продолжил сильно падать, евро вышел на 99 рубля

Курс евро расчетами "завтра" на 7.25 мск растет на 99 копеек, до 99,99 рубля. При этом минутами ранее европейская валюта максимально дорожала до 100,31 рубля.

Юань в это же время дорожает на 20 копеек, до 12,76 рубля.