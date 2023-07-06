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2023-07-06T07:29:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230706/841014273.html
Курс евро превысил 100 рублей впервые с марта прошлого года
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Курс евро в самом начале торгов четверга поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 7.25 мск растет... ПРАЙМ, 06.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс евро в самом начале торгов четверга поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 7.25 мск растет на 99 копеек, до 99,99 рубля. При этом минутами ранее европейская валюта максимально дорожала до 100,31 рубля.
Юань в это же время дорожает на 20 копеек, до 12,76 рубля.