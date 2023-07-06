МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях, стоит ждать его укрепления, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Греф оценил перспективы российского банковского сектора

"Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что все-таки он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году", — сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

Глава Сбербанка напомнил, что курс — это "поплавок". "Слава богу, что этот поплавок существует. Мы видим, какие проблемы с экономикой в странах, где пытаются вмешиваться в ценообразование. Сейчас этот поплавок подпрыгнул вверх, произойдет подстройка под новые реалии всех секторов экономики, и наступит какая-то новая стабилизация", — добавил Греф.

По его словам, заложенный в макропрогноз Сбербанка курс доллара находится на уровне 75-78 рубля на конец года, пока Сбербанк его не менял. При этом банк всегда предполагает возможность отклонения от прогноза и хеджирует свои риски, поэтому банк не зарабатывает и не теряет на колебаниях курса.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.