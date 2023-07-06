Греф заявил, что стоит ждать укрепления рубля — он не на оптимальных уровнях
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях, стоит ждать его укрепления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что все-таки он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году", — сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.
Глава Сбербанка напомнил, что курс — это "поплавок". "Слава богу, что этот поплавок существует. Мы видим, какие проблемы с экономикой в странах, где пытаются вмешиваться в ценообразование. Сейчас этот поплавок подпрыгнул вверх, произойдет подстройка под новые реалии всех секторов экономики, и наступит какая-то новая стабилизация", — добавил Греф.
По его словам, заложенный в макропрогноз Сбербанка курс доллара находится на уровне 75-78 рубля на конец года, пока Сбербанк его не менял. При этом банк всегда предполагает возможность отклонения от прогноза и хеджирует свои риски, поэтому банк не зарабатывает и не теряет на колебаниях курса.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://1prime.ru/Forex/20230706/841016567.html