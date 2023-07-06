МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг продолжила ощутимо падать против основных торгуемых на Московской бирже валют, обновив минимумы более чем за 15 месяцев, однако после вербальных интервенций высокопоставленных лиц рубль компенсировал большую часть падения в ходе сессии, следует из данных торгов. Рубль игнорирует изменение динамики цен на нефть

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.19 мск повышался на 32 копейки, до 91,32 рубля, евро — на 14 копеек, до 99,14 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,55 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял рекордные 226 миллиардов рублей против 40,5 миллиарда по евро и 104,9 миллиарда по доллару.

В течение четверга рубль обновил минимумы с марта 2022 года: доллар максимально подскакивал до 93,85 рубля, евро – до 102,01 рубля, юань – до 12,92 рубля.

РУБЛЬ ОСТАЛСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курсы рубля к основным валютам в четверг продолжил обновлять минимумы более чем за год на фоне агрессивных покупок инвалюты в первые 3,5 часа торгов.

"Всплеск волатильности и широкие разнонаправленные курсовые движения свидетельствуют о вероятной кульминации текущей волны ослабления рубля", — комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Обычно в такой момент наибольшее количество участников подвержено сильным эмоциям, вызывающим резкие колебания. Ситуация усугубляется массовым принудительным закрытием позиций, что провоцирует ускорение роста валютных пар, запускающее самоусиливающийся процесс, в который вовлекается все большее количество трейдеров. После этого обычно происходит ощутимая коррекция и продолжительная стабилизация котировок", — добавляет он.

ВЕРБАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

При этом игроки рынка обратили внимание на вербальные интервенции. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готов вмешиваться в валютный рынок интервенциями при рисках финстабильности, впрочем, она добавила, что сейчас таких рисков нет. При этом она предостерегла от теорий заговора о том, что форсированное ослабление курса рубля якобы осуществляется специально.

Набиуллина также сказала, что рост экономики возможен в условиях достаточных инвестиций, которые можно обеспечить лишь при умеренном уровне ключевой ставки, недостижимом в условиях высокой инфляции.

Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь заявил, что курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях, стоит ждать его укрепления. По его словам, заложенный в макропрогноз Сбербанка курс доллара находится на уровне 75-78 рублей на конец года, пока Сбербанк его не менял. При этом банк всегда предполагает возможность отклонения от прогноза и хеджирует свои риски.

ПРОГНОЗЫ

Фундаментально обоснованным в последнее время выглядит коридор колебаний доллара в 80-90 рублей, считает Дарья Желаннова из УК "Альфа-Капитал".

"При этом за последние недели рубль заметно ослаб без принципиального изменения фундаментального фона. Здесь отчасти работает фактор геополитических рисков и фактор движения капитала, отчасти спекулятивные операции. С точки зрения долгосрочных ориентиров по курсу ситуация существенно не изменилось. Текущее ослабление — это рыночная волатильность, которую мы много раз наблюдали. Рубль отыграет часть падения. С учетом фактора сезонности речь может идти об одном-двух месяцах", — говорит она.

Среди причин слабости рубля выделяются следующие: низкое сальдо торгового баланса, снижение доли экспортных платежей в иностранной валюте (которые непосредственно транслируются в операции на валютном рынке) при росте рублевых платежей за экспорт, частичное аккумулирование выручки на счетах в иностранных банках, считают аналитики Райффайзенбанка.

"На фоне низкой ликвидности валютного рынка влияние этих факторов может усиливаться временно формирующимся навесом спроса. Мы полагаем, что рубль сейчас все же торгуется слабее своего фундаментально обоснованного уровня, и просадка до текущих уровней (выше 90 рублей за доллар) не должна оказаться устойчивой (поддержку ему, как и нефтегазовым доходам бюджета, должно оказать восстановление ценовой компоненты нефтяного экспорта)", — оценивают в Райффайзенбанке.