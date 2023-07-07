МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине торговой сессии пятницы укрепляется к доллару, но незначительно снижается к юаню и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.40 мск снижается на 40 копеек, до 91,9 рубля, курс юаня растет на 7 копеек, до 12,65 рубля, евро прибавляет 4 копейки, до 100,04 рубля.
Доллар утром впервые за долгое время демонстрирует снижение после волатильности на валютном рынке накануне, говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.
"Мы считаем, что на текущий момент преодоление диапазона 92-93 рубля не является ни фундаментально, ни технически обоснованным. Исторически, если рубль не возвращается на привычные значения в течение двух-трех дней, то курс доллара закрепляется на новых уровнях", — говорит аналитик.
https://1prime.ru/Forex/20230707/841025384.html
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