МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине торговой сессии пятницы укрепляется к доллару, но незначительно снижается к юаню и евро, следует из данных Московской биржи. Рубль сопротивлялся до последнего. Что последует за летним обвалом

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.40 мск снижается на 40 копеек, до 91,9 рубля, курс юаня растет на 7 копеек, до 12,65 рубля, евро прибавляет 4 копейки, до 100,04 рубля.

Доллар утром впервые за долгое время демонстрирует снижение после волатильности на валютном рынке накануне, говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Мы считаем, что на текущий момент преодоление диапазона 92-93 рубля не является ни фундаментально, ни технически обоснованным. Исторически, если рубль не возвращается на привычные значения в течение двух-трех дней, то курс доллара закрепляется на новых уровнях", — говорит аналитик.