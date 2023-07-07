МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу днем после того, как статданные по рынку труда США оказались ниже ожиданий, свидетельствуют данные торгов. Стало страшно: зачем мировые центробанки скупают золото

По состоянию на 16.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 16 долларов, или на 0,84% — до 1 931,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,1% — до 23,142 доллара за унцию.

Безработица в США в июне снизилась до 3,6% с уровня мая в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 209 тысяч. Первый показатель соответствует ожиданиям аналитиков, однако увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировалось на 225 тысяч.

Данные по рынку труда могут сказаться на решении Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке на следующем заседании регулятора в конце июля. Согласно CME Group, 92,4% аналитиков ждут, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне.

Повышение учетной ставки, как правило, укрепляет национальную валюту, в свою очередь дорожающий доллар дополнительно повышает спрос на американские ценные бумаги, которые составляют альтернативу драгоценному металлу как "надёжному активу". Кроме того, это делает драгметалл как сырьевой актив менее привлекательным для покупки обладателями других валют.