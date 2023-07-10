МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Курс рубля не показывает единой динамики к основным торгуемым иностранным валютам — отечественная валюта немного слабеет к доллару, не меняется к юаню и несущественно укрепляется к евро, следует из данных Московской биржи. Лихорадка продолжается: рубль начал свистопляс до конца года

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск растет на 47 копеек, до 91,72 рубля, курс юаня не меняется, оставаясь на отметке 12,65 рубля, курс евро снижается на 1 копейку, до 100,34 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,84%, до 77,81 доллара за баррель.

"Российская валюта находится на расстоянии от достигнутых на прошлой неделе многомесячных минимумов и в пятницу пыталась скорректироваться выше, но все еще не подает уверенных сигналов в пользу развития укрепления", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Егор Жильников из Промсвязьбанка считает, что курс доллара на данный момент не имеет ни технических, ни фундаментальных причин для преодоления отметок в 92-93 рубля. Аналитик допускает, что доллар в ближайшие торговые сессии может скорректироваться и опуститься ниже 90 рублей.

"Паре доллар-рубль хорошо бы откатиться хотя бы в район 87 рублей. Но сейчас строить какие-либо прогнозы по рублю, а также руководствоваться техническим анализом опасно. Погоду на рынке делают не столько спекулянты, сколько реальные продавцы и покупатели валюты", — заключил Алексей Антонов из "Алор Брокер".