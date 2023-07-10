МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российская валюта укрепляется к доллару, растет к юаню и евро, отыгрывая потери предыдущих дней: доллар торгуется в районе 91 рубля, юань – по 12,6 рубля, евро – немного ниже 100 рублей, следует из данных Московской биржи. Рубль торгуется разнонаправленно в понедельник

Курс доллара с расчетами "завтра" к 15.09 мск снижался на 19 копеек, до 91,06 рубля, юаня — на 8 копеек, до 12,57 рубля, курс евро — на 61 копейку, до 99,74 рубля.

Объем торгов долларом к текущему моменту составляет более 60 миллиардов рублей, юанем — превысил 80 миллиардов, евро — более 31,79 миллиарда рублей.

Сентябрьский фьючерс марки Brent снижается на 0,52%, до 78,06 доллара за баррель.

РУБЛЬ УМЕРЕННО УКРЕПЛЯЕТСЯ

"Рубль сумел стабилизироваться и предпринимает попытки скорректировать большие потери предыдущих нескольких недель. Этому способствует отсутствие нового негатива, а также улучшение ситуации на рынке нефти, которое вскоре способно увеличить экспортную выручку и поступление иностранной валюты в страну", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Российская валюта перешла в режим консолидации и находится на расстоянии от многомесячных минимумов прошлой недели, также отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Российская валюта в июне снизилась по отношению к доллару более чем на 4,5%, подсчитал Иван Панов из УК "Первая".

"В течение месяца давление на российскую валюту усилилось из-за вероятного сокращения профицита торгового баланса и роста геополитических рисков. Импорт в Россию продолжил восстанавливаться на фоне растущего спроса вследствие увеличения заработных плат, сформированных ранее накоплений и роста государственных расходов", — говорит он.

"При этом, несмотря на стабильную валютную выручку экспортеров, на рынке есть опасения, что крупнейшие компании не спешат продавать валюту, что давит как на предложение на валютном рынке, так и на курс рубля. Кроме того, ослаблению рубля сопутствует отток капитала, связанный с выводом средств иностранным бизнесом после завершения деятельности в России и рост сезонного спроса на туристические поездки", — добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Владимир Чернов из Freedom Finance Global считает, что до конца дня останутся актуальными диапазоны для курса рубля к доллару, евро и юаню: 90-93 рубля, 99,5-102 рубля и 12,5-12,8 рубля соответственно.

"Мы полагаем, что пик ослабления в июле уже пройден. И по аналогии с апрелем курс доллара пока будет держаться выше круглой отметки, а с окончанием большого налогового периода рубль сможет укрепиться", — считает главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

В июле давление на рубль продолжится: высока вероятность, что мы увидим продолжение тренда на продажу нерезидентами российского бизнеса, что формирует спрос на иностранную валюту и оказывает давление на курс рубля, считает Панов из УК "Первая".

"Несмотря на расширения профицита счета текущих операций по результатам мая до 5,2 миллиарда долларов против 2,3 миллиарда долларов, это не помогло рублю укрепиться, поэтому счет движения капитала и продажа бизнеса нерезидентам остается в фокусе. Данный фактор в совокупности с рецессионными настроениями на глобальных рынках будет продолжать оказывать давление как на рынок сырья, так и на рубль", — добавляет он.