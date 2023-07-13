МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к основным торгуемым иностранным валютам: доллар дорожает до 91 рубля, юань — до 12,71 рубля, евро — до 101,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль вновь снизился, доллар закрыл торги недалеко от 91 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск растет на 13 копеек — до 91 рубля, юаня — на 2 копейки, до 12,71 рубля, евро дорожает на 35 копеек — до 101,28 рубля.