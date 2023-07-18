МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к росту к доллару и юаню, при этом символически снижается к евро: американская валюта дешевеет до 90,77 рубля, китайская — до 12,65 рубля, европейская поднимается до 102,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Новая волна напряженности давит на рынок

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.32 мск снижается на 23 копейки — до 90,77 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,65 рубля, евро растет на 14 копеек — до 102,26 рубля.

С утра курс доллара максимально поднимался до 91,18 рубля, юань – до 12,7 рубля, евро – до 102,6 рубля.