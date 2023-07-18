2023-07-18T10:49:15+03:00
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2023
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Рубль перешел к росту на торгах вторника
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Курс рубля перешел к росту к доллару и юаню, при этом символически снижается к евро: американская валюта дешевеет до 90,77 рубля, китайская — до 12,65 рубля, европейская... ПРАЙМ, 18.07.2023
валюта, рынки, новости, рубль, мосбиржа, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к росту к доллару и юаню, при этом символически снижается к евро: американская валюта дешевеет до 90,77 рубля, китайская — до 12,65 рубля, европейская поднимается до 102,26 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.32 мск снижается на 23 копейки — до 90,77 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,65 рубля, евро растет на 14 копеек — до 102,26 рубля.
С утра курс доллара максимально поднимался до 91,18 рубля, юань – до 12,7 рубля, евро – до 102,6 рубля.