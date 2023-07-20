МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Австралийский доллар подскочил в четверг после того, как неожиданно сильные данные по занятости увеличили вероятность дальнейшего повышения процентных ставок и вызвали рост доходности облигаций. Рубль в начале торгов дорожает к доллару

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи выросла на 0,8% до 0,6827, восстановив потери предыдущего дня. Сопротивление расположено около 0,6830, поддержка — на 0,6750.

Пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,6% до 0,6298. Накануне пара упала до 0,6225, прежде чем обрести поддержку.

Данные Австралии показали, что число занятых в июне подскочило на 36 200, что более чем в два раза превышает средний прогноз. В мае прирост составил 76 600. Почти все рабочие места были с полной занятостью, показатели рабочих часов также были оптимистичными.

Уровень безработицы составил 3,5%, чуть выше выше 50-летнего минимума 3,4%, достигнутого в октябре прошлого года.

Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу сказал, что ключевую процентную ставку, сейчас составляющую 4,1%, возможно, придется вновь повысить, хотя его высказывания на этот счет были неопределенными.

"Невероятная сила рынка труда будет продолжать оказывать повышательное давление на заработную плату и инфляцию", — говорит Шон Лэнгкейк из Oxford Economics Australia.

"Резервный банк не в том положении, чтобы терпимо относиться к каким-либо сюрпризам в отношении перспектив инфляции, и мы ожидаем увидеть еще два повышения ставок в ближайшие месяцы", — добавил он.

Рынки отреагировали корректировкой вероятности повышения ставки в августе примерно до 43% с 35% до выхода данных. Прогнозируемый пик ставок также вырос до 4,42% с 4,35%.

Доходность 10-летних облигаций подскочила до 3,945%, но остается значительно ниже недавнего максимума 4,315%.