МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает динамику утренней сессии и дорожает к доллару и евро, при этом дешевеет к юаню: американская валюта дешевеет до 91,26 рубля, европейская до 102,42 рубля, китайская поднимается до 12,69 рубля, следует из данных Московской биржи. Юань укрепился на торгах четверга

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск снижается на 14 копеек — до 91,26 рубля, евро — на 18 копеек, до 102,42 рубля, курс юаня поднимается на 4 копейки, до 12,69 рубля.

"На утро четверга доллар отступил к отметке 91 рубль. Полагаем, что в ближайшие торговые сессии ожидать кардинальных изменений на валютном рынке не приходится и пара доллар-рубль продолжит проторговывать диапазон 90,5-91,5 рубля", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.