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2023
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Рубль торгуется разнонаправленно в четверг
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Курс рубля продолжает динамику утренней сессии и дорожает к доллару и евро, при этом дешевеет к юаню: американская валюта дешевеет до 91,26 рубля, европейская до 102,42 рубля,... ПРАЙМ, 20.07.2023
валюта, рынки, новости, рубль, курсы валют, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает динамику утренней сессии и дорожает к доллару и евро, при этом дешевеет к юаню: американская валюта дешевеет до 91,26 рубля, европейская до 102,42 рубля, китайская поднимается до 12,69 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск снижается на 14 копеек — до 91,26 рубля, евро — на 18 копеек, до 102,42 рубля, курс юаня поднимается на 4 копейки, до 12,69 рубля.
"На утро четверга доллар отступил к отметке 91 рубль. Полагаем, что в ближайшие торговые сессии ожидать кардинальных изменений на валютном рынке не приходится и пара доллар-рубль продолжит проторговывать диапазон 90,5-91,5 рубля", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.