МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к другим мировым валютам в четверг вечером после выхода макростатистики по США, свидетельствуют данные торгов. Нефть подорожала на разнонаправленных факторах

По состоянию на 18.08 мск курс евро к доллару снижался до 1,1151 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1198 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 140,38 иены со 139,67 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) повышался на 0,51%, до 100,79 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 июля, неожиданно снизилось на 9 тысяч с показателя предыдущей недели, до 228 тысяч, в то время как прогнозировался рост до 242 тысяч. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне снизилось на 3,3% к маю, до 4,16 миллиона сделок, прогноз предполагал снижение до 4,2 миллиона.

Инвесторы также продолжают ждать очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 25-26 июля. По данным CME Group, 99,8% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня в 5-5,25% годовых. При этом на декабрь 58,9% аналитиков прогнозируют ставку на уровне 5,25-5,5%.

Также на следующей неделе состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что регулятор также повысит ключевую ставку — на 25 базисных пунктов с текущих 4%.