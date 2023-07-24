МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника не показывает существенных изменений к доллару, юаню или евро: американская валюта торгуется по 91,05 рубля, китайская — по 12,63 рубля, европейская — по 101,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Ставки не хватило: какую поддержку рубля подключат на текущей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 13 копеек, до 91,05 рубля, юаня — на 1 копейку, до 12,63 рубля, курс евро снижается на 14 копеек, до 101,06 рубля.