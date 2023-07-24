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2023-07-24T07:18:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230724/841165865.html
Курс доллара растет до 91,05 рубля
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Курс рубля в начале торгов понедельника не показывает существенных изменений к доллару, юаню или евро: американская валюта торгуется по 91,05 рубля, китайская — по 12,63 рубля,... ПРАЙМ, 24.07.2023
валюта, рынки, новости, курсы валют, доллар, рубль, евро, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника не показывает существенных изменений к доллару, юаню или евро: американская валюта торгуется по 91,05 рубля, китайская — по 12,63 рубля, европейская — по 101,06 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 13 копеек, до 91,05 рубля, юаня — на 1 копейку, до 12,63 рубля, курс евро снижается на 14 копеек, до 101,06 рубля.