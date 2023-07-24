МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Курс доллара остается почти неизменным к евро в понедельник утром, за день до начала заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рублю решено помочь: какой курс ждет тех, кто купил доллары

По состоянию на 7.43 мск курс евро к доллару снижается до 1,1118 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1123 доллара, курс доллара к иене опускается до 141,44 иены со 141,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,03%, до 101,1 пункта.

Во вторник и среду пройдет заседание ФРС США, на котором регулятор примет решение о дальнейшей величине учетной ставки. Согласно CME Group, 99,8% аналитиков прогнозируют очередное повышение ставки на 0,25 пункта, до 5,25-5,5%. До этого регулятор повышал ставку рефинансирования в мае, после чего, в ситуации беспокойства в банковской сфере США, объявил о возможной паузе в цикле ужесточения монетарной политики. Тем не менее глава ФРС Джером Пауэлл заявлял в июне, что руководство Федрезерва по-прежнему не исключает нового повышения.

Инвесторы также ожидают в среду заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который тоже может в очередной раз повысить учётную ставку. И аналитики в основном также ждут повышения на 0,25 процентного пункта, до 4,25% годовых.