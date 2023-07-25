МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к евро по-прежнему растет во вторник вечером после публикации данных о росте доверия потребителей в США, свидетельствуют данные торгов. Доверие инвесторов к экономике Германии снизилось почти в два раза

По состоянию на 18.48 мск курс евро к доллару снижался до 1,1048 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1062 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 141 иены со 141,44 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 101,36 пункта.

Индекс доверия потребителей в США в июле увеличился до 117 пунктов с пересмотренного показателя июня в 110,1 пункта, что является максимальным за два года значением.

В течение недели валютные инвесторы будут следить за действиями мировых центробанков. Так, в среду станут известны итоги июльского заседания ФРС США. Почти 100% аналитиков, опрошенных СME Group, прогнозируют повышение ключевой ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. В четверг же будут опубликованы решения ЕЦБ, который, как ожидается, также повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25%.

Также в четверг будет опубликована первая оценка роста ВВП США во втором квартале. Аналитики полагают, что американская экономика выросла на 1,8% в пересчете на год. В первом квартале ВВП страны увеличился на 2%.