МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к доллару и вырос к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 90,16 рубля и 12,58 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 3 копейки, до 90,16 рубля, евро — на 30 копеек, до 99,94 рубля, юаня – упал на 5 копеек, до 12,58 рубля.