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2023
https://1prime.ru/Forex/20230726/841197903.html
Доллар на Мосбирже завершил торги среды повышением
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Рубль по итогам торгов среды снизился к доллару и вырос к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 90,16 рубля и 12,58 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 26.07.2023
валюта, рынки, новости, россия, валюта, мосбиржа, итоги торгов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к доллару и вырос к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 90,16 рубля и 12,58 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 3 копейки, до 90,16 рубля, евро — на 30 копеек, до 99,94 рубля, юаня – упал на 5 копеек, до 12,58 рубля.