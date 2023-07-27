МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к евро в четверг после публикации данных о ВВП США, а также статистики по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов. Рубль теряет к доллару и к юаню, но растет к евро

По состоянию на 18.17 мск курс евро к доллару снижался до 1,0991 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1083 доллара, до выхода статистики евро дорожал к американской валюте. Курс доллара к иене на 18.17 мск увеличивался до 141,16 иены со 140,21 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,79%, до 101,68 пункта.

Валютные инвесторы обратили внимание на данные, согласно которым ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,4% в пересчете на год. Аналитики, в свою очередь, ждали роста американской экономики на 1,8%.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю опустилось на 7 тысяч с показателя предшествующей недели, в то время как прогнозировался рост показателя.

Также рынки в четверг оценивают итоги заседания Европейского центробанка (ЕЦБ). Регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых, повторив таким образом ее исторический максимум. А глава ЕЦБ Кристин Лагард в рамках пресс-конференции заявила, что в сентябре центробанк может как поднять, так и сохранить ставку.