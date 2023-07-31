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2023
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Евро дешевеет к доллару перед выходом европейской макростатистики
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Курс евро к доллару несколько снижается в понедельник утром перед публикацией макроданных в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.47 мск евро к доллару... ПРАЙМ, 31.07.2023
валюта, рынки, новости, доллар, евро, курсы валют, иена
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару несколько снижается в понедельник утром перед публикацией макроданных в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 мск евро к доллару снижается до 1,1011 с уровня прошлого закрытия 1,1015 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 141,88 иены со 141,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,18%, до 101,81 пункта.
Позднее Евростат опубликует предварительную оценку роста потребительских цен в еврозоне. Прогнозируется, что годовая инфляция в странах валютного блока по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5%.
Кроме того, станет известна предварительная оценка ВВП стран еврозоны за прошлый квартал, который, согласно ожиданиям, увеличился на 0,5% в годовом выражении и на 0,2% в квартальном.