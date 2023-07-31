МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару несколько снижается в понедельник утром перед публикацией макроданных в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара поднялся выше 92 рубля впервые с начала июля

По состоянию на 7.47 мск евро к доллару снижается до 1,1011 с уровня прошлого закрытия 1,1015 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 141,88 иены со 141,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,18%, до 101,81 пункта.

Позднее Евростат опубликует предварительную оценку роста потребительских цен в еврозоне. Прогнозируется, что годовая инфляция в странах валютного блока по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5%.

Кроме того, станет известна предварительная оценка ВВП стран еврозоны за прошлый квартал, который, согласно ожиданиям, увеличился на 0,5% в годовом выражении и на 0,2% в квартальном.