МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. На данный момент ориентир для курса доллара — в рамках коридора 90-97 рублей, поскольку, в частности, политические риски сочетаются с восстановлением импорта, рассказал РИА Новости финансовый эксперт Андрей Верников.

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По состоянию на 8.09 мск курс доллара растет на 42 копейки, до 92,12 рубля, юаня — на 5 копеек, до 12,85 рубля, евро — на 43 копейки, до 101,35 рубля. При этом все три основные торгуемые иностранные валюты на сегодняшних торгах уже успели подобраться к максимумам с весны прошлого года. Так, в ходе сегодняшних торгов доллар дорожал до 92,77 рубля при максимуме в 93,85 рубля, евро — до 101,98 рубля при максимуме в 102,82 рубля. Юань при этом подорожал сильнее всего — до 12,93 рубля, максимального значения с 14 апреля 2022 года.

"На утренних торгах понедельника рубль в очередной раз демонстрирует существенное ослабление. Новая реальность для доллара на Мосбирже — коридор 90-97 рублей. Во время налогового периода рубль не смог укрепится ниже отметки 90 рублей, что показало его слабость. Причина слабого рубля — сезонный фактор, рост геополитических рисков после событий 23-24 июня, частичное восстановление импорта", — прокомментировал Верников.

"Если курс выйдет наверх из коридора 90-97 рублей и достигнет отметки 100 рублей, власти начнут словесные интервенции в пользу рубля. Курс выше 100 рублей сильно разгонит инфляционные ожидания населения, и чтобы их парировать ЦБ придется в авральном порядке поднимать ставку. Напомню, что в 2014 году Центробанк России повысил ключевую ставку сразу на 6,5 процентных пункта после чего "горячие деньги" "припарковались" на банковских депозитах", — дополнил он.

При этом эксперт ожидает, что до конца года более реально пробитие этого коридора в другую сторону. Курс доллара может опуститься в район 84,5 рубля или даже ниже, поскольку конец года — традиционно благоприятный период для отечественной валюты, а помочь укреплению рубля могут ограничению на движение капитала, которые могут быть введены для стабилизации курса, считает Верников.