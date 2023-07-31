СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — ПРАЙМ. Девальвация рубля связана с оттоком капитала за рубеж, поднятие ключевой ставки Центробанком не сможет остановить инфляцию, но будет тормозить экономическое развитие страны, заявил финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Рубль теряет позиции

По состоянию на 8.09 мск курс доллара растет на 42 копейки, до 92,12 рубля, юаня — на 5 копеек, до 12,85 рубля, евро — на 43 копейки, до 101,35 рубля. При этом все три основные торгуемые иностранные валюты на сегодняшних торгах уже успели подобраться к максимумам с весны прошлого года. Так, в ходе сегодняшних торгов доллар дорожал до 92,77 рубля при максимуме в 93,85 рубля, евро — до 101,98 рубля при максимуме в 102,82 рубля. Юань при этом подорожал сильнее всего — до 12,93 рубля, максимального значения с 14 апреля 2022 года.

"У нас колоссальный отток капитала. Непродажа валютной выручки – тоже отток капитала. Это вина Центробанка полная. Исправить ситуацию может президент России, который в конце февраля – начале марта 2022 года подписал целую серию указов об обеспечении финансовой стабильности и эти меры действительно обеспечили стабильность – не стало оттока капитала, рубль укрепился, резко пошла снижаться инфляция. Позднее эти меры были перечеркнуты и то, что мы наблюдаем – рубль становится одной из худших валют мира", — сказал Лосев в эфире "Спутник в Крыму".

По мнению финансиста, модель подъема ключевой ставки Центробанком для снижения инфляции не работает в условиях оттока капитала и немалой доли импорта в страну. Лосев утверждает, что за счет девальвации рубля России импортирует инфляцию западных стран.

"Девальвация запускает инфляцию, потому что импортозамещения в стране недостаточно, доля импорта – пусть не такая значительная как десятилетие назад, но достаточная, чтобы цены выросли. Получается порочный круг "девальвация – инфляция – повышение ставки ЦБ", который приводит к тому, что мы импортируем инфляцию из развитых стран (там она высокая) за счет девальвации и импорта. Если Центробанк будет заниматься инфляцией и только повышать ставки, что будет тормозить экономическое развитие, мы никогда не сможем перейти к импортозамещению, значит будет импорт, он будет вызывать девальвацию и снова будет такая спираль", — сказал Лосев.