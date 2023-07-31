МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене растет на 0,7% в понедельник вечером, продолжая динамику пятницы, свидетельствуют данные торгов. Иена укрепляется после публикации решений ЦБ Японии

По состоянию на 18.53 мск курс доллара к иене растет на 0,72%, до 142,16 иены с уровня прошлого закрытия в 141,15 иены.

Курс евро к доллару в то же время поднимается до 1,1019 с 1,1015 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,04%, до 101,66 пункта.

В пятницу центробанк Японии по итогам очередного заседания снова сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, и все программы выкупа финансовых активов с рынка как элементы монетарной политики. Кроме того, регулятор обновил свои макроэкономические прогнозы, в частности, понизив ожидания роста ВВП страны.

При этом теперь центробанк рассматривает диапазон колебаний доходности десятилетних гособлигаций в плюс и минус 0,5 процентного пункта от целевого уровня как ориентир, а не жесткие рамки. По итогам пятничной сессии торгов курс доллара к иене вырос на 1,23%.

В то же время дневное укрепление евро к доллару ослабло, инвесторы могут ожидать макроэкономической статистики вторника. Так, 1 августа Евростат выпустит данные по безработице в еврозоне. Аналитики ждут, что по итогам июня показатель не изменился к майскому уровню в 6,5%.