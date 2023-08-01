МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Рубль отыграл все потери начала торгов и утром перешел к умеренному укреплению к доллару, евро и юаню: американская валюта торгуется недалеко от отметки 91,5 рубля, китайская — примерно по 12,75 рубля, европейская — по 100,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Цифровой рубль наступает: кому выгодно им расплачиваться

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.30 мск снижается на 9 копеек, до 91,51 рубля, юань — на 5 копеек, до 12,76 рубля, евро — на 38 копеек, до 100,42 рубля. При этом максимально в ходе торгов доллар дорожал до 92,18 рубля, юань — до 12,84 рубля, евро — до 101,35 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,54%, до 84,97 доллара за баррель.

Егор Жильников из Промсвязьбанка полагает, что от ослабления рубль сдерживают активизация крупных игроков на валютном рынке, а также крайне благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке, отчасти подкрепленная мерами Китая по стимулированию экономики.

"Учитывая, что потенциал для роста нефтяных котировок сохраняется, мы полагаем, что в рамках сегодняшних торгов пара доллар-рубль будет проторговывать верхнюю часть диапазона 91-92 рубля", — отметил эксперт.

Что касается операций по покупке или продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила, которые Банк России начал осуществлять сегодня в связи с использованием средств ФНБ для размещениях их в разрешенные финансовые активы внутри страны, то эта мера, по мнению Жильникова, не повлияет на ход валютных торгов на Мосбирже.

"Не исключаем, что на этой неделе пара вновь предпримет попытки закрепиться ниже 90 рублей. Но на сильный рост рубля мы не рассчитываем", — заключил Алексей Антонов из "Алор Брокер".