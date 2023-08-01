МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта во вторник снижается к доллару и стабильна против юаня на фоне укрепления доллара на форексе и локальной приостановки роста рынка нефти, следует из данных торгов. Доллар на Мосбирже завершил торги снижением

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.52 мск повышался на 45 копеек, до 92,06 рубля, евро прибавлял 33 копейки, до 101,13 рубля, юань – 1 копейку, до 12,82 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 83,3 миллиарда рублей против 28,5 миллиарда по евро и 61,5 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 0,6%, юань – в пределах 0,1%, евро прибавлял 0,4%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты остается под давлением в отсутствие достаточной продажи валюты на рынке.

В последние недели рубль закрепился выше отметки 90 рублей за доллар и в целом крайне мало реагирует и на растущую нефть, и на налоговый период, не находя поводов для укрепления, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

"Самым важным фактором, лишающим рубль поддержки, остается слабый счет текущих операций. ЦБ РФ, например, оценивает его крайне консервативно – на уровне лишь 26 миллиардов долларов за год в целом. Среди негативных факторов выступает как сокращение добычи и экспорта углеводородов, так и активный рост импорта (услуг — на фоне роста числа зарубежных поездок)", — комментируют аналитики банка.

Стоимость нефти к 16.52 мск снижалась на 0,5% до 85 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,4%, до 102,3 пункта, сдерживая аппетит к риску на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Некоторую поддержку рублю может оказывать начинающиеся с сегодняшнего дня продажи Центробанком РФ юаней, направленные на финансирование инвестиций ФНБ, допускает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Правда, их объем (2,3 миллиарда рублей в сессию) достаточно небольшой, даже в сравнении с дневным торговым оборотом по юаню (около 100 миллиардов по расчетам "завтра"). Поэтому вряд ли данные операции окажут ощутимое воздействие на валютный курс", — добавляет он.

Ситуация с экспортом должна улучшиться ближе к концу года (чему будет способствовать сужение ценовых дисконтов по нефти и, соответственно, повышение стоимостных объемов нефтегазового экспорта), это оставляет рублю шансы на укрепление в диапазон 80-85 рублей против доллара, считают в Райффайзенбанке.

"Впрочем, факторы, которые могли бы нивелировать такое улучшение, достаточно сильны. Речь, прежде всего, идет о значительной доле рубля в операциях, учитываемых в платежном балансе (это не только экспорт и импорт, но и дивиденды и ряд финансовых операций). Это уменьшает необходимость конвертировать большие объемы валюты для финансирования внутренних расходов. Это означает, что пока слабость рубля может быть продиктована сокращением размера профицита текущего счета в целом", — резюмируют в Райффайзенбанке.