МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта во вторник снижается к доллару и стабильна против юаня на фоне укрепления доллара на форексе и локальной приостановки роста рынка нефти, следует из данных торгов.

Купюры китайских юаней и долларов США

Доллар на Мосбирже завершил торги снижением

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.52 мск повышался на 45 копеек, до 92,06 рубля, евро прибавлял 33 копейки, до 101,13 рубля, юань – 1 копейку, до 12,82 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 83,3 миллиарда рублей против 28,5 миллиарда по евро и 61,5 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 0,6%, юань – в пределах 0,1%, евро прибавлял 0,4%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты остается под давлением в отсутствие достаточной продажи валюты на рынке.

В последние недели рубль закрепился выше отметки 90 рублей за доллар и в целом крайне мало реагирует и на растущую нефть, и на налоговый период, не находя поводов для укрепления, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

"Самым важным фактором, лишающим рубль поддержки, остается слабый счет текущих операций. ЦБ РФ, например, оценивает его крайне консервативно – на уровне лишь 26 миллиардов долларов за год в целом. Среди негативных факторов выступает как сокращение добычи и экспорта углеводородов, так и активный рост импорта (услуг — на фоне роста числа зарубежных поездок)", — комментируют аналитики банка.

Стоимость нефти к 16.52 мск снижалась на 0,5% до 85 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,4%, до 102,3 пункта, сдерживая аппетит к риску на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Некоторую поддержку рублю может оказывать начинающиеся с сегодняшнего дня продажи Центробанком РФ юаней, направленные на финансирование инвестиций ФНБ, допускает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Правда, их объем (2,3 миллиарда рублей в сессию) достаточно небольшой, даже в сравнении с дневным торговым оборотом по юаню (около 100 миллиардов по расчетам "завтра"). Поэтому вряд ли данные операции окажут ощутимое воздействие на валютный курс", — добавляет он.

Ситуация с экспортом должна улучшиться ближе к концу года (чему будет способствовать сужение ценовых дисконтов по нефти и, соответственно, повышение стоимостных объемов нефтегазового экспорта), это оставляет рублю шансы на укрепление в диапазон 80-85 рублей против доллара, считают в Райффайзенбанке.

"Впрочем, факторы, которые могли бы нивелировать такое улучшение, достаточно сильны. Речь, прежде всего, идет о значительной доле рубля в операциях, учитываемых в платежном балансе (это не только экспорт и импорт, но и дивиденды и ряд финансовых операций). Это уменьшает необходимость конвертировать большие объемы валюты для финансирования внутренних расходов. Это означает, что пока слабость рубля может быть продиктована сокращением размера профицита текущего счета в целом", — резюмируют в Райффайзенбанке.