МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Курс евро немного растет по отношению к доллару в пятницу утром перед публикацией данных о розничных продажах в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы заметно снизились

По состоянию на 8.18 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0954 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0944 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 142,49 иены со 142,54 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,09%, до 102,45 пункта.

Согласно прогнозам, розничные продажи в еврозоне за июнь снизились в годовом выражении на 1,7% после падения на 2,9% месяцем ранее. В месячном выражении, как ожидается, показатель увеличился на 0,2% после того, как в мае не изменился по сравнению с предшествовавшим месяцем.

Позднее в пятницу трейдеры также будут оценивать статистику рынка труда в США. Прогнозируется, что безработица в стране в июле осталась на уровне июня в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч после роста на 209 тысяч месяцем ранее.

Данные американского рынка труда могут дать инвесторам подсказки относительно дальнейших действий Федрезерва США. На данный момент, согласно CME Group, около 83% аналитиков ждут сохранения учётной ставки на заседании в сентябре.