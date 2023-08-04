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2023
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Доллар ослабевает к евро и иене после выхода данных по рынку труда в США
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Стоимость доллара опускается по отношению к мировым валютам, таким как евро и иена, после выхода данных по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.18... ПРАЙМ, 04.08.2023
валюта, рынки, экономика, новости, мир, доллар, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара опускается по отношению к мировым валютам, таким как евро и иена, после выхода данных по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,1035 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0944 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 141,91 иены со 142,54 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,62%, до 101,9 пункта.
Инвесторы в том числе реагируют на статистику по рынку труда США. Так, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 187 тысяч после увеличения на 185 тысяч в прошлом месяце. Аналитики же ждали роста числа 200 тысяч. При этом показатель безработицы по итогам июля снизился до 3,5% с 3,6% в июне, хотя аналитики прогнозировали, что безработица останется на уровня июня.
Данные американского рынка труда могут дать инвесторам подсказки относительно дальнейших действий Федрезерва США. На данный момент, согласно CME Group, около 83% аналитиков ждут сохранения учётной ставки на заседании в сентябре. Повышение учетной ставки центробанком как правило приводит к укреплению национальной валюты.