МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, пока рынки ожидают выхода данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит заметно растут перед выходом макростатистики США

По состоянию на 13.49 мск курс евро к доллару снижается до 1,0972 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1010 доллара, курс доллара к иене растёт до 142,37 иены со 141,75 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,34%, до 102,36 пункта. Утром цена доллара увеличивалась чуть меньшими темпами.

Рынки пребывают в ожидании статистики инфляции в США, публикация которой состоится четверг днем. Так, аналитики прогнозируют, что по итогам июля потребительские цены выросли на 3,3% в годовом выражении после увеличения на 3% месяцем ранее. Эти данные могут подсказать инвесторам дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США, чье заседание состоится в сентябре. По данным CME Group, 84,5% аналитиков ждут, что регулятор сохранит учётную ставку на текущем уровне в 5,25-5,5%. Остальные прогнозируют минимальное повышение.

Тем временем ранее в пятницу министерство труда США сообщило, что безработица в стране в июле снизилась до 3,5% с уровня июня в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 187 тысяч. При этом аналитики полагали, что показатель останется на уровне предыдущего месяца в 3,6%, а увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на 200 тысяч.