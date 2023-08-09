МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. В среду юань поднялся от трехнедельного минимума против доллара США, после того как центральный банк Китая установил более высокий, чем ожидали рынки, срединный курс своей валюты к американской. Эта мера нивелировала давление, которое оказали на юань слабые данные по инфляции в Китае. Кроме того, юань получил поддержку со стороны покупок государственными банками. Вот и все: дорога к 100 рублям за доллар свободна

Перед началом торгов центральный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1588 против 7,1565 во вторник. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что срединный курс юаня будет ниже. Инвесторы сочили, что, установив такой курс, банк продемонстрировал недовольство ослаблением национальной валюты.

На континентальном рынке пара открылась на 7,2184, а на момент написания статьи торговалась по 7,2087.

Во вторник пара поднималась до максимума за три недели 7,2225.

По словам трейдеров, спрос на доллар со стороны компаний в среду был очень сильным. По информации источников Reuters, с целью предотвращения слишком глубокого падения юаня государственные банки продавали доллар на континентальном рынке.

(Продолжение)

Обычно государственные банки Китая действуют на валютном рынке от имени центрального банка, но они могут также торговать от своего имени.

Вышедшие в среду данные показали первое более чем за два года годовое снижение потребительских цен в июле, а цены производителей продолжали снижаться. Эти отчеты указали на слабость спроса, которая оказывает давление на экономику.

"С учетом высокой базы сравнения прошлого года индекс потребительских цен вряд ли существенно восстановится во 2-м полугодии, — сказал старший аналитик ANZ Син Чжаопэн. — Ожидается, что он зависнет около нуля".

По словам аналитика, центральному банку будет трудно проводить денежно-кредитную политику, потому что высшее руководство Китая обещало стабильный юань, а смягчение условий финансирования противоречит этом обещанию.

Ожидается, что разочаровывающие данные заставят банк принимать сбалансированные действия. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики увеличит разрыв между доходностью в Китае в других ключевых экономиках, что окажет давление на юань. Вместе с тем стоимость валюты определяется прежде всего фундаментальными экономическими факторами.

К моменту написания статьи индекс доллара снизился до 102,46 от уровня закрытия вторника 102,528.

Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2206.