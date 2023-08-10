МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга растет к основным торгуемым валютам: американская дешевеет до 96,83 рубля, китайская — до 13,41 рубля, европейская — до 106,44 рубля, следует из данных Московской биржи. 

Денежные купюры США

Эксперты рассказали, стоит ли сейчас продать накопленные доллары

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 37 копеек, до 96,83 рубля, юаня – на 2 копейки, до 13,41 рубля, евро — на 20 копеек, до 106,44 рубля. А на старте торгов курс доллар снижался на 11 копеек, юаня — подрастал на 1 копейку.