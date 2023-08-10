МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга растет к основным торгуемым валютам: американская дешевеет до 96,83 рубля, китайская — до 13,41 рубля, европейская — до 106,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Эксперты рассказали, стоит ли сейчас продать накопленные доллары

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 37 копеек, до 96,83 рубля, юаня – на 2 копейки, до 13,41 рубля, евро — на 20 копеек, до 106,44 рубля. А на старте торгов курс доллар снижался на 11 копеек, юаня — подрастал на 1 копейку.