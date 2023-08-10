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2023
https://1prime.ru/Forex/20230810/841366166.html
Курс доллара в начале торгов снижается до 96,83 рубля
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Курс рубля в начале торгов четверга растет к основным торгуемым валютам: американская дешевеет до 96,83 рубля, китайская — до 13,41 рубля, европейская — до 106,44 рубля, следует... ПРАЙМ, 10.08.2023
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, евро, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга растет к основным торгуемым валютам: американская дешевеет до 96,83 рубля, китайская — до 13,41 рубля, европейская — до 106,44 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 37 копеек, до 96,83 рубля, юаня – на 2 копейки, до 13,41 рубля, евро — на 20 копеек, до 106,44 рубля. А на старте торгов курс доллар снижался на 11 копеек, юаня — подрастал на 1 копейку.