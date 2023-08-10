МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и растет к иене в четверг утром перед публикацией показателя инфляции в США, которая может усилиться, свидетельствуют данные торгов и оценки аналитиков. Эксперты рассказали, стоит ли сейчас продать накопленные доллары

По состоянию на 7.34 мск курс евро к доллару растёт до 1,0985 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0973 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 143,95 иены со 143,72 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,5%, до 102,44 пункта.

Минтруд страны выпустит данные о росте потребительских цен в США в четверг днем. Аналитики прогнозируют, что по итогам июля инфляция в стране ускорилась до 3,3% за год с 3% месяцем ранее.

Такая информация помимо прочего позволит инвесторам оценить результаты длительного цикла ужесточения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США и предположить дальнейшие шаги регулятора, чей целевой показатель инфляции составляет 2%. На последнем заседании в июле ФРС повысил учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,25-5,5%. Согласно CME Group, 86,5% аналитиков ждут, что Федрезерв в сентябре сохранит ставку на этом уровне.