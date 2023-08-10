МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг утром несколько раз уходила в символический минус в паре с долларом и юанем, но смогла вернуться к росту, при этом снижается в паре с евро: американская валюта торгуется по 96,83 рубля, китайская — по 13,39 рубля, европейская — по 106,68 рубля, следует из данных Московской биржи. Решение ЦБ оказывает позитивное влияние на рубль

Курс доллара расчетами "завтра" к 10.32 мск снижается на 37 копеек, до 96,83 рубля, юань – на 4 копейки, до 13,39 рубля, евро растет на 5 копеек, до 106,68 рубля.

На утренних торгах доллар максимально снижался до 96,49 рубля, юань – до 13,36 рубля, евро – до 106,02 рубля.

"После анонсированного решения ЦБ не осуществлять покупку валюты рубль на старте торгов предпринимал робкие попытки отвоевать ранее потерянные позиции. В целом заявления регулятора аналогичны тем, что он озвучивал в 2020 году, когда курс российской валюты достиг района 81-82 рубля за доллар, и тогда это оказало поддержку рублю. Будем надеяться, что и в этот раз будет также", — говорит финансовый аналитик Сергей Дроздов.

На данном этапе в паре доллар-рубль есть диапазонная поддержка 94,2-95,7 рубля, и только после прохождения нижней границы данного коридора можно будет рассчитывать на более бодрое укрепление рубля, добавляет он.

"Банк России объявил вчера, что до конца года не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила. Рубль на этом лишь отошел от внутридневных минимумов, вернувшись в район открытия торгов. Новость позитивна, но ее не хватит для начала укрепления рубля. Ждем увеличения поступления нефтяной выручки и снижения спроса на доллар и юань со стороны импортеров", — считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".