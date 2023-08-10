МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро перед публикацией ряда макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные торгов. Евро дорожает к доллару после двух дней снижения

По состоянию на 12.34 мск курс евро к доллару растёт до 1,1018 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0973 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 143,86 иены со 143,72 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,31%, до 102,17 пункта.

Инвесторы ждут выхода данных об инфляции в США. Минтруд страны опубликует эту информацию позже в четверг. Аналитики прогнозируют, что по итогам июля инфляция в стране ускорилась до 3,3% за год с 3% месяцем ранее.

Тогда же будет опубликована информация о числе первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики ждут, что за неделю, завершившуюся 5 августа, их количество выросло на 3 тысячи, до 230 тысяч заявок.

А вечером четверга министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Согласно прогнозам, в июле его дефицит составил 109 миллиардов долларов после дефицита в 228 миллиардов в мае.