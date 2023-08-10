2023-08-10T12:44:33+03:00
2023-08-10T12:44:33+03:00
2023-08-10T12:44:33+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230810/841376375.html
Доллар ослабевает к евро перед выходом статданных в США
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость доллара снижается по отношению к евро перед публикацией ряда макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.34 мск курс евро к... ПРАЙМ, 10.08.2023
валюта, рынки, новости, мир, сша, доллар, евро
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390982.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390982.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390981.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390981.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390969.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390969.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230809/841364947.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро перед публикацией ряда макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.34 мск курс евро к доллару растёт до 1,1018 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0973 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 143,86 иены со 143,72 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,31%, до 102,17 пункта.
Инвесторы ждут выхода данных об инфляции в США. Минтруд страны опубликует эту информацию позже в четверг. Аналитики прогнозируют, что по итогам июля инфляция в стране ускорилась до 3,3% за год с 3% месяцем ранее.
Тогда же будет опубликована информация о числе первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики ждут, что за неделю, завершившуюся 5 августа, их количество выросло на 3 тысячи, до 230 тысяч заявок.
А вечером четверга министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Согласно прогнозам, в июле его дефицит составил 109 миллиардов долларов после дефицита в 228 миллиардов в мае.