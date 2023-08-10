МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг немного усилил снижение к евро после выхода статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.41 мск курс евро к доллару рос до 1,1029 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0973 доллара. До выхода статистики евро дорожал до 1,1021 доллара. Курс доллара к иене на 17.41 мск увеличивался до 144,19 иены со 143,72 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,34%, до 102,14 пункта.

Инвесторы оценивают данные о том, что годовая инфляция по итогам июля в США ускорилась впервые с июня прошлого года — до 3,2% с 3% месяцем ранее. Аналитики при этом прогнозировали рост потребительских цен на 3,3%. Базовая инфляция в годовом выражении за прошлый месяц при этом замедлилась — до 4,7% с 4,8% в июне.

Данные по инфляции могут подсказать рынкам вектор дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС). Следующее заседание регулятора пройдет в 19-20 сентября. По данным CME Group, более 90% аналитиков прогнозирует сохранение ключевой ставки на уровне 5,25-5,5%.

По словам экономиста и стратега Point72 Asset Management Софии Дроссос, статистика указывает, что ужесточение политики ФРС способствовало сдерживанию инфляции. "Данные, которые мы увидели сегодня, подкрепляют мнение о том, что ФРС достаточно ужесточила политику, чтобы она повлияла на замедление инфляции. Постепенно внимание будет смещаться на то, когда ФРС начнет менять курс в сторону смягчения политики", — цитирует Дроссос агентство Блумберг.